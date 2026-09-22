ABD Başkanı Trump, Grönland ile benzeri görülmemiş anlaşmaya varıldığını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Grönland ile benzeri görülmemiş anlaşmaya varıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşmanın ABD'ye güvenlik konusunda kalıcı denetim sağlayacağını, Amerikan kıtası ve Avrupa'yı savunmak için tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD'ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı