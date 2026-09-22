Haberler

ABD Başkanı Trump, Grönland ile benzeri görülmemiş anlaşmaya varıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşmanın ABD'ye güvenlik konusunda kalıcı denetim sağlayacağını, Amerikan kıtası ve Avrupa'yı savunmak için tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD'ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı

Tek sözleri yetti: 10 kişi birden saldırdı!

Nazilli'de 66 yıllık stadyum yıkılıyor

66 yıllık stadyum yıkılıyor! Rıdvan Dilmen efsanesi burada başlamıştı

İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

AKOM tarih vererek uyardı: Sağanak yağışlar başlıyor
Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

Milyonları ilgilendiren uygulama tüm Türkiye'de devreye alınıyor
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım