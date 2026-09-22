ABD Başkanı Trump, Grönland ile benzeri görülmemiş anlaşmaya varıldığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD'ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı