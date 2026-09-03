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Danimarka: Rus sabotaj planı şirketleri hedef alıyor

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Danimarka Polis İstihbarat Servisi (PET), Rus istihbaratının ülkedeki bazı şirketlere yönelik somut sabotaj hazırlığı yaptığını belirtti.

Danimarka Polis İstihbarat Servisi (PET), Rus istihbaratının ülkedeki bazı şirketlere yönelik somut sabotaj hazırlığı yaptığını belirtti.

PET Başkanı Emil Graesholm, ülkede yayın yapan DR'ye yaptığı açıklamada PET'in Rusya'nın bazı şirketlere yönelik somut sabotaj hazırlığında olduğu bilgisine ulaştığını söyledi.

Durumun "ileride gerçekleşebilecek bir tehdit" olmadığını, planlamanın somut bir şekilde yapıldığını aktaran Graesholm, Rusya'nın hedefinde Danimarka'da Ukrayna'ya yardım ile bağlantılı şirketlerin olduğunu savundu.

PET'in yazılı açıklamasında ise Rus istihbaratının sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden Danimarkalıları "işe almaya" çalıştığına dair bulguların elde edildiği ifade edilerek, "kandırılan kişilerin kimin için çalıştığını" bilmeden bilgi aktarımında bulundukları ve "bunların sabotaj için kullanıldıkları" aktarıldı.

Açıklamada, PET'in Danimarka Savunma İstihbarat Servisi ve Danimarka Toplum Güvenliği Ajansı ile çok yakın işbirliği içinde çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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