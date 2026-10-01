Leao Danimarka Portekiz maçında oynuyor mu, Leao kadroda mı, ilk 11’de mi?

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Danimarka ile Portekiz arasındaki kritik Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde gözler Rafael Leao'ya çevrildi. Galatasaray formasıyla dikkat çeken yıldız futbolcunun milli takımda sahaya çıkıp çıkmayacağı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Leao'nun kadroda yer alıp almadığı ve teknik heyetin ilk 11 tercihinde bulunup bulunmadığı en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Leao Danimarka Portekiz maçında oynuyor mu sorusunun yanıtı haberimizde…

LEAO DANİMARKA PORTEKİZ MAÇINDA OYNUYOR MU?

Evet, Rafael Leao Danimarka - Portekiz maçında forma giyiyor. Galatasaraylı yıldız, teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11 tercihinde yer aldı ve karşılaşmaya başlangıç kadrosunda çıkacak. Portekiz'in hücum hattının en önemli silahlarından biri olan Leao, Danimarka savunmasına karşı takımının kilit oyuncularından biri olacak.

LEAO 7 NUMARAYLA SAHADA

Karşılaşmanın en dikkat çeken detaylarından biri Leao'nun forma numarası. Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından UEFA'nın Danimarka maçı için yayımladığı listede Leao'nun forma numarası 7 olarak güncellendi. Milli takımda Galler ve Norveç maçlarında 17 numarayı giyen Leao, bu değişiklikle Ronaldo ile özdeşleşen numarayla sahada olacak. Ancak bu değişiklik, 7 numaranın Leao'ya kalıcı olarak verildiği anlamına gelmiyor.

LEAO'NUN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

27 yaşındaki Leao, Portekiz forması altında bugüne kadar 50 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Ronaldo'nun yokluğunda Leao'nun Danimarka karşısında hücumda sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki Danimarka - Portekiz karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Danimarka, kritik mücadelede taraftarı önünde Portekiz'i ağırlayacak.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Portekiz maçı Türkiye'de a2 TV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Televizyon başında olamayanlar, maçı a2 TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edebilecek.

A2 TV KANAL NUMARALARI

a2 TV'yi izlemek isteyenler için platformlara göre kanal numaraları şöyle:

Platform Kanal No

Digiturk 35

Vodafone TV 35

Kablo TV 37

Tivibu 59

Turkcell TV+ 29

A2 HD FREKANS BİLGİLERİ

Maçı uydu üzerinden izleyecek olanlar için A2 HD, Türksat 4A uydusunda 12207 Yatay/H 27500 değerleriyle yayın yapan ATV paketinde yer alıyor. FEC değeri 3/4 olarak girilmeli.