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Danimarka-Almanya arası 18 km'lik Fehmarnbelt tünelinde yapım siber saldırıyla aksadı

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Danimarka ile Almanya'yı bağlayacak 18 km'lik Fehmarnbelt tünelinin ana yüklenicisine siber saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle inşaat olumsuz etkilenirken bazı sistemler devre dışı kaldı, çalışanlar internet erişim sorunu yaşadı; saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Danimarka'yı Baltık Denizi'nden Almanya ile bağlayacak Fehmarnbelt tünelinde devam eden inşaat çalışmalarının aksamasına neden olan siber saldırı yaşandığı bildirildi.

Danimarka medyası, ülkeyi Almanya ile bağlayacak olan 18 kilometrelik gömme tünelin ana yüklenici firmasına düzenlenen siber saldırı sonucu inşaat çalışmalarının olumsuz etkilendiğini aktardı.

Siber saldırı nedeniyle inşaat sahasındaki bazı merkez sistemlerinin devre dışı kaldığı, çalışanların internet erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

İnşaat projesini üstlenen şirketin ana yüklenici firmayla iletişim halinde olduğu aktarılırken, siber saldırının kim tarafından veya neden yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fehmarnbelt tünelinin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da üzerinde bulunduğu Sjaelland adası ve devamındaki Lolland üzerinden İskandinavya'yı Almanya'ya bağlaması planlanıyor.

İnşaatına 2021'de başlanan ve 2029'da tamamlanması planlanan tünelin, 4 şeritli kara yolu ve çift hatlı demir yolundan oluşacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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