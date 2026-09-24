Danimarka istihbaratı, Rusya'nın hibrit savaşını yoğunlaştırmasını bekliyor

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(ANKARA) - Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın önümüzdeki aylarda Batı ve NATO'ya yönelik hibrit savaş faaliyetlerini artırmasının beklendiği değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi'nin bugün yayımladığı yeni tehdit değerlendirmesinde, Rusya'nın Batı ve NATO ülkelerine yönelik daha sık saldırılar düzenleyebileceği ve bu saldırıların geçmişe kıyasla hedef ülkeler üzerinde daha ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Değerlendirmede, "Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, önümüzdeki aylarda Rusya'nın hibrit savaşını daha da yoğunlaştıracağını, Batı ve NATO'ya yönelik daha sık saldırılar gerçekleştireceğini ve etkilenen ülkeler açısından geçmişe kıyasla daha büyük sonuçlar doğuracağını değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Avrupa topraklarında hibrit savaş ve sabotaj faaliyetleri, Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda düzenlenmeye çalışılan bir insansız hava aracı saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından yeniden gündeme gelmişti. Söz konusu gelişmenin ardından bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA