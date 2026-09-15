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Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar

Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
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Danimarka'ya ait askeri helikopterin uluslararası sularda görev yaptığı sırada bir Rus fırkateyninden 2 işaret fişeği atıldı. Fişeklerden birinin helikopterin çok yakınından geçtiği olayda zarar gören olmazken NATO, Rusya'nın hamlesini "müttefikleri yıldırmayı amaçlayan bir başka pervasız eylem" olarak nitelendirdi.

  • Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, Gedser açıklarında uluslararası sularda rutin fotoğraf çekme görevi sırasında Rus fırkateyninden atılan iki işaret fişeğiyle karşılaştı; fişeklerden biri helikopterin çok yakınından geçti, helikopterde hasar oluşmadı ve mürettebat zarar görmedi.
  • Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen olayı 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi ve Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin Danimarka Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
  • AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçaklarınca düşürülmesi ve Danimarka'daki olayın münferit olmadığını, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırganlık ve kışkırtma politikasının parçası olduğunu değerlendirdi.

Danimarka ile Rusya arasında Baltık Denizi'nde yaşanan tehlikeli olayın ardından NATO'dan sert açıklama geldi. NATO Sözcüsü Allison Hart, Danimarka'nın olaya ilişkin müttefiklerini bilgilendirdiğini açıkladı.

NATO'DAN RUSYA'YA SERT TEPKİ

Hart, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın eylemini "pervasız" olarak nitelendirerek, "Bu, Rusya'nın müttefikleri yıldırmayı amaçlayan bir başka pervasız eylemidir ancak Rusya başarılı olamıyor. Topraklarımızı korumayı ve Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

RUS FIRKATEYNİNDEN 2 İŞARET FİŞEĞİ

Danimarka Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre olay, Falster Adası'nın güney ucundaki Gedser açıklarında meydana geldi. Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter, uluslararası sularda rutin fotoğraf çekme görevi yürüttüğü sırada Rus fırkateyninden iki işaret fişeği atıldı.

Fişeklerden birinin askeri helikopterin çok yakınından geçtiği belirtilirken, helikopterde herhangi bir hasar oluşmadı ve mürettebat zarar görmedi.

RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Gelişmenin ardından Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Danimarka Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AVRUPA'DA PEŞ PEŞE GERİLİM

Danimarka'daki olay, Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürülmesinin ardından yaşandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanya ve Danimarka'daki gelişmelerin münferit olaylar olmadığını belirterek bunları Rusya'nın Avrupa'ya yönelik daha geniş saldırganlık ve kışkırtma politikasının parçası olarak değerlendirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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