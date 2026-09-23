Haberler

Christian Eriksen, yaklaşık 4 ay sonra Wolfsburg ile sözleşmesini karşılıklı feshetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Christian Eriksen, kariyerinde ikinci kez saha içinde yere yığılmasından yaklaşık dört ay sonra Wolfsburg ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaştı. Eriksen, Danimarka'daki ailesine yakın olmak istediğini söyledi.

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, kariyerinde ikinci kez saha içinde yere yığılmasından yaklaşık dört ay sonra, Alman futbol kulübü Wolfsburg ile olan sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Christian Eriksen'in Wolfsburg'daki dönemi sona erdi. Danimarka milli takımında rekor sayıda forma giyen Eriksen, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini, planlanandan önce karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaştı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eriksen ise "Şu anda Danimarka'daki aileme yakın olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyum. Wolfsburg'daki zamanım birçok iniş çıkışla geçti. Kulübün artık Bundesliga'ya geri dönmeyi hedeflediği için iyi ellerde olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen haziran ayında, Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçının 65. dakikasında Eriksen'in göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kalmıştı.

Danimarkalı futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan maçta da yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılan oyuncu için defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

Kaynak: AA
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti

BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha

Kozinoğlu soruşturmasında yeni tutuklama
Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı

Avukatın boğazına bıçak dayadı, 7 yıl hapisle serbest bırakıldı
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi

1 yılda tam 200 kat artmış! İşte tutuklanan kardeşlerin savunması
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Tarihte bir ilk! Dünya dışından radyo sinyalleri tespit edildi
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı