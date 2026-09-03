Haberler

Danimarka, Grönland'a ilk kez zorunlu asker konuşlandırdı

Danimarka, Grönland'a ilk kez zorunlu asker konuşlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın alma taleplerine karşı Danimarka, ilk kez zorunlu askerlik yapan askerlerini adaya gönderdi. Kopenhag, Arktik savunmasını güçlendirmek için milyarlarca dolarlık yatırım yaparken, askerler zorlu koşullarda NATO'nun Arctic Sentry misyonu kapsamında eğitim alıyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki ısrarlı taleplerinin ardından Danimarka, yakın tarihte ilk kez zorunlu askerlik hizmeti yapan askerlerini Grönland'a konuşlandırdı. Kopenhag, bölgedeki savunma kapasitesini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık yatırım planlarken, askerler Arktik'in zorlu koşullarında eğitim görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Danimarka'ya bağlı özerk ada Grönland'ı satın alma talebini defalarca gündeme getirmiş, Kopenhag'ı Arktik bölgesinin savunmasını ihmal etmekle suçlamıştı. Danimarka ve Grönland ise bu öneriyi kesin bir dille reddetmişti.

Batı medyasında yer alan haberlere göre Danimarka da ilk kez ilk kez zorunlu askerlik hizmeti yapan askerlerini Grönland'a konuşlandırma kararı aldı. Grönland'a gönderilen askerler, Danimarka'nın genişletilmiş zorunlu askerlik programı kapsamında eğitim gören ilk grup arasında yer alıyor. Program kapsamında, ülkenin stratejik açıdan önem taşıyan ve zorlu koşullara sahip bölgelerinde görev yapabilecek askerler yetiştirilmesi hedefleniyor.

DANİMARKA, ARKTİK SAVUNMASINA MİLYARLARCA DOLAR AYIRDI

Kopenhag yönetimi, Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus Christensen'ın bölgede yıllardır yetersiz yatırım yapıldığını kabul etmesinin ardından Arktik savunmasını güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kaynak ayırma sözü verdi.

Zorunlu askerler, aşırı soğuk hava koşullarında muharebe ve hayatta kalma konusunda eğitim verilen Arktik Dayanıklılık (Arctic Endurance) adlı Danimarka askeri tatbikatına katılıyor. Tatbikat, NATO'nun bu yıl başlattığı ve ittifakın Arktik'teki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan Arctic Sentry misyonunun bir parçasını oluşturuyor. Misyonun, Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının ardından NATO içindeki gerilimin azaltılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiriyor! İşte eylül ayı kira zam oranı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Ülkeyi sarsan skandal! Mesajla başladı, öğretmenin evinde devam etti
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Ünlü şarkıcı ikinci kez gelin oldu! Gözyaşlarının nedeni belli oldu
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

14 ülke Halep'te buluşuyor: Suriye için tarihi kalkınma hamlesi
Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi

Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi