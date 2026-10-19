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Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro ceza verdi

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Portekiz Futbol Federasyonu, izinsiz kampı terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verdi. Disiplin kurulu, Danimarka maçından bir gün önce ayrılan 41 yaşındaki futbolcuya yönelik suçlamayı yönetmeliğin 160. maddesi uyarınca haklı buldu.

Portekiz Futbol Federasyonu, izinsiz milli takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verdi.

Federasyon, deplasmanda Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçından bir gün önce kamptan ayrılan 41 yaşındaki futbolcunun cezasını açıkladı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşayan ve kampı terk eden Ronaldo'ya yöneltilen suçlamayı yönetmeliğinin 160 maddesi uyarınca haklı bulan federasyon disiplin kurulu, yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Uluslar Ligi'nde 27 Eylül'deki Norveç maçında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.

Ronaldo'nın UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak Danimarka ve Galler maçlarında kadroda olması bekleniyor.

Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanmıştı.

Kaynak: AA
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