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Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık Haber Videosunu İzle
Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık
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Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken bir ayrılık daha yaşandı. Victor Nelsson'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılığı kesinleşirken, Danimarkalı stoperin yeni adresi profesyonel kariyerine başladığı FC Nordsjaelland oldu. Nelsson, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere bugün Danimarka'ya gidecek.

  • Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı kesinleşti ve yeni adresi FC Nordsjaelland oldu.
  • Nelsson, profesyonel kariyerine başladığı FC Nordsjaelland'a geri dönecek ve bugün Danimarka'da sağlık kontrollerinden geçecek.
  • Nelsson, 2021'den bu yana Galatasaray'da 100'ün üzerinde maça çıktı, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi sona eriyor. 2021 yılında sarı-kırmızılı takıma katılan Danimarkalı savunmacının ayrılığı kesinleşti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nelsson'un yeni adresi, futbolculuk kariyerinde çok özel bir yere sahip olan FC Nordsjaelland olacak.

YUVAYA GERİ DÖNÜYOR

Victor Nelsson, profesyonel kariyerine başladığı FC Nordsjaelland'a yıllar sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Danimarkalı stoperin bugün saat 07.30'da Danimarka'ya gideceği ve yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kontrollerin ardından transfer işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 2021'DEN BU YANA FORMA GİYİYOR

Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Danimarkalı savunmacı sarı-kırmızılı formayla 100'ün üzerinde karşılaşmada görev yaptı. Nelsson, Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

KARİYERİNE BAŞLADIĞI KULÜBE DÖNÜYOR

Galatasaray macerasını noktalayan Nelsson, FC Nordsjaelland'a transferinin tamamlanmasıyla birlikte profesyonel kariyerine başladığı kulübe geri dönmüş olacak. Sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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