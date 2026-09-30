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Cristiano Ronaldo, federasyon başkanıyla görüşme sonrası Portekiz kampından ayrıldı

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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını açıkladı. Federasyon başkanıyla görüşen 41 yaşındaki Ronaldo, nedenlerini Portekiz halkına açıklayacağını söyledi; Portekiz yarın Danimarka ile oynayacak.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Portekiz Milli Takımı'nın kampından ayrıldığını duyurdu. Aldığı kararla ilgili olarak Ronaldo, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Portekiz'in son oynadığı Norveç müsabakasında görev almayan Cristiano Ronaldo'nun, antrenmana çıkmadığı da ifade edilmişti. Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısında Ronaldo ilgili yaptığı açıklamanın ardından 41 yaşındaki futbolcu kamptan ayrıldı.

Portekiz, Uluslar Ligi'nde yarın deplasmanda Danimarka ile oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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