A2 CANLI izle! A2 Uluslar Ligi izleme frekans bilgileri nedir?

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Uluslar Ligi maçlarını şifresiz olarak ekrana getiren A2, futbolseverlerin en çok aradığı kanallar arasında yer alıyor. Ancak Turkuvaz Medya kanallarının frekansları Ağustos 2026'daki teknik geçişin ardından güncellendi ve bu nedenle bazı izleyiciler kanalı bulmakta zorlanıyor. A2 frekans ayarı nasıl yapılır, A2 hangi platformda kaçıncı kanalda ve Uluslar Ligi maçları A2'den nasıl canlı izlenir? İşte tüm detaylar…

A2'DE BU AKŞAM HANGİ MAÇ VAR?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam A2 ekranlarında A Ligi 4. Grup'taki Danimarka - Portekiz karşılaşması yer alıyor. Danimarka'nın evinde Portekiz'i ağırlayacağı mücadele, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN DİĞER YAYINLARI

Uluslar Ligi'nde gecenin programı yalnızca A2 ile sınırlı değil. Turkuvaz Medya kanallarında aynı akşam farklı karşılaşmalar da yayınlanıyor:

Maç Saat Kanal

Danimarka - Portekiz — A2

Almanya - Sırbistan 19.45 A Haber

Yunanistan - Hollanda 21.45 A Spor

Almanya - Sırbistan maçı Allianz Arena'da 19.45'te başlayacak ve A Haber'den yayınlanacak. Yunanistan - Hollanda mücadelesi ise saat 21.45'te A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

A2 FREKANSI NEDEN DEĞİŞTİ?

Türksat 3A üzerinden yapılan televizyon ve radyo yayınlarının yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına taşınması, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece için resmen duyurulmuştu. Bu geçişle birlikte birçok ulusal kanalın frekans bilgisi değişti. Bazı frekans sitelerinde A2'nin eski SD frekansının artık kullanılmadığı ya da kaldırıldığı belirtiliyor. Bu nedenle eski ayarları kullanan izleyiciler kanalı ekranlarında göremeyebilir.

A2 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

Ağustos 2026 itibarıyla güncellenen ATV paketi 12207 Yatay/H 27500 değerleriyle yayın yapıyor; bu pakette ATV, A Haber, A Spor ve A Para'nın yanı sıra A2 HD de bulunuyor. FEC değeri ise 3/4 olarak girilmeli.

Ayar Değer

Uydu Türksat 4A

Frekans 12207 MHz

Polarizasyon Yatay (H)

Sembol Oranı 27500

FEC 3/4

A2 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

A2'yi uydu alıcınıza manuel olarak eklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Kumandadan "Menü" tuşuna basarak "Kurulum" veya "Anten Ayarları" bölümüne girin.

2. Uydu olarak Türksat 4A'yı seçin.

3. Frekans alanına 12207, sembol oranına 27500 yazın ve polarizasyonu Yatay (H) olarak ayarlayın.

4. FEC seçeneği varsa 3/4 değerini girin.

5. "Kanal Ara" seçeneğiyle taramayı başlatın ve bulunan kanalları kaydedin.

TÜM KANALLAR İÇİN OTOMATİK ARAMA

Kanalları tek tek eklemekle uğraşmak istemeyenler otomatik arama yapabilir. Türksat geçişinin ardından önerilen ayar, 12380 MHz frekans, Dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, 3/4 FEC ve şebeke aramanın açık konumda olması şeklinde. Bu yöntemle A2 dahil tüm güncel kanallar alıcınıza otomatik olarak yüklenir.

A2 HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANAL?

A2'yi uydu dışında dijital platformlardan da izlemek mümkün. Kanalın platform numaraları şöyle sıralanıyor: D-Smart 277, Digitürk 35, KabloTV 31 (HD) ve Turkcell TV+ 29. Platformlar zaman zaman kanal sıralamasında değişiklik yapabildiği için maç öncesinde güncel listeyi kontrol etmenizde fayda var.

A2 CANLI İZLE: İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayanlar, Uluslar Ligi maçlarını A2'nin resmi internet sitesi ve Turkuvaz Medya'nın dijital platformları üzerinden canlı takip edebilir. Yoğun maç saatlerinde internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatmakta fayda var.