Danimarka, Rusya'ya karşı caydırıcılık için F-35'lerde kullanılabilecek füze alacak

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Danimarka'nın, Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmak amacıyla F-35 savaş uçaklarında kullanılabilecek uzun menzilli seyir füzeleri satın alacağı bildirildi.

Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus, başkent Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni bir yatırım kararı aldıklarını açıkladı.

Bruus, Norveçli savunma şirketi Kongsberg ile ABD merkezli savunma şirketi Covenant'ten uzun menzilli füze satın alacaklarını belirterek, söz konusu yatırımın Danimarka ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Füzelerin F-35 savaş uçaklarıyla kullanılabileceğini kaydeden Bruus, "Artan bir tehdit gerçeğiyle karşı karşıyayız ve buna yanıt verebilecek durumda olmalıyız." dedi.

Füzelerin teslimat tarihi ve konuşlandırılacağı yerlere ilişkin detay paylaşmak istemeyen Bruus, yatırımın Rusya'ya karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Rusya ile olası bir çatışmayı hedeflediğini savundu

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin ise Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, Kopenhag yönetiminin izlediği siyasi çizginin, Rusya ile olası bir çatışmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Barbin, Danimarka'nın hassas saldırı silahlarıyla nükleer bir güce karşı koyabileceğini düşünmesinin "tehlikeli bir yanılgı" olduğunu savundu.

Kaynak: AA