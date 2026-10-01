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Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

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Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı
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Cristiano Ronaldo'nun milli takımı kampını terk etmesinin ardından UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta deplasmanda Danimarka ile karşılaşan Portekiz, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldi. Danimarka'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Portekiz, 4-2 kazandı. 

6 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN PORTEKİZ

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Joao Cancelo, 25. dakikada Gonçalo Ramos, 67. dakikada Vitinha ve 87. dakikada Joao Felix kaydetti. Danimarka'nın golleri 23. dakikada Mikkel Damsgaard ve 53. dakikada Rasmus Hojlund ile geldi. 

RONALDO MİLLİ TAKIM KAMPINI TERK ETTİ

Karşılaşma öncesinde Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un açıklamalarından rahatsız olan Cristiano Ronaldo, özel uçağıyla Madrid'e dönmüş ve milli takım kampını terk etmişti. 

LEAO 63 DAKİKA SAHADA 

Portekiz'de forma giyen Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, ilk 11'de sahaya çıktı ve kritik karşılaşmada 63 dakika sahada kaldı.

PORTEKİZ PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 9'a yükselterek gruptaki liderliğine devam etti. Tek galibiyeti bulunan Danimarka ise 3 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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