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Danimarka Ulaştırma Bakanı Munk'un istifa ettiği belirtildi, yerine Dehnhard gelecek

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Danimarka Ulaştırma Bakanı Signe Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu belirtildi. Başbakanlık açıklamasına göre yerine Karina Lorentzen Dehnhard geçecek; Başbakan Mette Frederiksen yeni atamayı bugün Kral Frederik'e sunacak.

Danimarka Ulaştırma Bakanı Signe Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Danimarka Başbakanlığından yapılan açıklamada, kabinede Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu ifade edildi.

Karina Lorentzen Dehnhard'ın yeni Ulaştırma Bakanı olarak görevi devralacağı belirtilen açıklamada, Başbakan Mette Frederiksen'in bugün yeni bakan atamasını Danimarka Kralı Frederik'e sunacağı aktarıldı.

Munk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stres nedeniyle sağlık sorunları yaşıyorum. Bu kapsamda görevimden ayrılma kararı aldım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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