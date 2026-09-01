Haberler

Şara, Danimarka Bakanı'nı Şam'da kabul etti

Şara, Danimarka Bakanı'nı Şam'da kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Şam'daki Halk Sarayı'nda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye'nin yeniden inşası ve ortak iş birliği konuları ele alındı.

(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, Suriye'nin toparlanma ve yeniden inşa süreci ile ortak ilgi alanındaki konular ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şara, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ve beraberindeki heyet ile Şam'da Halk Sarayı'nda görüştü. Görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Görüşmede, Suriye ile Danimarka arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yolları ile ortak ilgi alanındaki çeşitli başlıklar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, Suriye'de istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacak şekilde toparlanma ve yeniden inşa alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Kaynak: ANKA
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu

3 günde 800'e yakın kişi hastaneye koştu! Hepsinin şikayeti aynı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu

Amedspor-Trabzonspor maçında tribünler tek ses oldu
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
6 gol attıkları maçtan sonra Italiano'dan ilginç sözler: Bugün beğenmediğim bir şey var...

6 gol atılan maçtan sonra ilginç sözler: Beğenmediğim bir şey var...
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: İki kişiyi yaralayan kadın, polis tarafından vuruldu

Her yıl milyonları ağırlayan ikonik meydanda saldırı paniği
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı