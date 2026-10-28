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Hong Kong, H5N1 nedeniyle Danimarka ve ABD'den kümes hayvanı ithalatını askıya aldı

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Hong Kong, H5N1 nedeniyle Danimarka ve ABD'den kümes hayvanı ithalatını askıya aldı
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Hong Kong, H5N1 kuş gribi salgınları nedeniyle Danimarka'nın Lolland Belediyesi ve ABD'nin Minnesota eyaletindeki Jackson County'den kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatını askıya aldı. Gıda Güvenliği Merkezi, tavuk yumurtası dahil ürünlerin ithalatını derhal durdurdu.

HONG KONG, 28 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong, kuş gribi salgınları nedeniyle Danimarka'nın Lolland Belediyesi ile ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Jackson County'den yapılan kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatını askıya aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'na bağlı Gıda Güvenliği Merkezi salı günü halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu bölgelerden tavuk yumurtası da dahil olmak üzere kümes hayvanı eti ile ürünlerinin ithalatının derhal durdurulması talimatını verdi.

Merkezin sözcüsü, söz konusu kararın, Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi'nin ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün söz konusu bölgelerde son derece patojenik H5N1 kuş gribi salgınları görüldüğüne ilişkin bildirimleri üzerine alındığını söyledi.

Sözcü, konuyla ilgili olarak Danimarkalı ve ABD'li yetkililerle temasa geçen merkezin, kuş gribi salgını hakkında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün ve ilgili makamların yayımladığı bilgileri yakından takip edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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