FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Bakken Bears'a 80-76 yenildi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Bakken Bears'a 80-76 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Yukatel Denizli Basket, sahasında Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenildi. Pamukkale Üniversitesi'nde oynanan mücadelede Denizli temsilcisi sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ivor Matejek (Çek Cumhuriyeti), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Stefan Kuburovic (Karadağ)
Yukatel Denizli Basket: Meeks 13, Ivey 6, Bailey 13, Pecarski 3, Mahir Ağva 5, Dunn 17, Mustafa Yılmaz, Yaman Alişan, Erten Gazi 5, Egemen Güven 8, Mustafa Yılmaz, Amzil 6
Bakken Bears: Pedersen 11, Corey 6, Dubose 17, Mollgaard 9, Rombley 3, Binet 15, Mincey 10, Jorgensen 6, Katholm 3, Rancy, Filip Ates
1. Periyot: 18-22
Devre: 38-36
3. Periyot: 59-60
Beş faulle oyundan çıkan: 37.72 Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)
FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Yukatel Denizli Basket, sahasında Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenildi.???????