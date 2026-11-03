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Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta Bakken Bears'a 76-80 yenildi

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Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta Bakken Bears'a 76-80 yenildi
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket, evinde Danimarka ekibi Bakken Bears'a 76-80 mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan Denizli Basket, 5 maç sonunda 2 galibiyette kalarak gruptan çıkma yarışında avantaj yitirdi; Bakken Bears ise 4 galibiyete ulaştı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ivor Matejek (Çek Cumhuriyeti), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Stefan Kuburovic (Karadağ)

YUKATEL DENİZLİ BASKET: Pecarski 3, Mahir Ağva 5, Ivey 6, Meeks 13, Victor Bailey 13, Dunn 17, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi 5, Egemen Güven 8, Mustapha Amzil 6

BAKKENBEARS: Filip Ates, Djahi Binet 15, Magnus Mollgaard 9, Quinton Mincey 10, Jarnel Rancy, Oscar Jorgensen 6, Lan Dubose 17, Sylvester Pedersen 11, AntonKatholm, Myles Corey 6, Shaquille Rombley 3

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 38-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-60

BEŞ FAUL: Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)

FIBA Europe Cup G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket evinde Danimarka ekibi Bakken Bears'a mağlup oldu: 76-80. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 18-22, ilk devresi 38-36, üçüncü periyodu 59-60 bitti. Dördüncü periyotta son 27 saniyeye 7 sayı farkla geride giren Denizli Basket, Dunn'ın 5 sayısıyla umutlansa da son anlarda serbest atıştan sayılar bulan Danimarka ekibi salondan galip ayrıldı: 76-80. Bu skorla üst üste ikinci yenilgisini alan Denizli Basket 5 maç sonunda 2 galibiyette kalarak gruptan çıkma yarışında avantaj yitirdi. Bakken Bears ise 4 galibiyete ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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