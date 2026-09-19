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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci dönemine başladığı günden bu yana hakimiyetine gözünü diktiği Grönland konusunda muradına erdi. Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

“SONSUZA KADAR GEÇERLİ OLACAK"

Trump, ABD’nin bölgedeki güvenlik adımlarını hiçbir zaman sınırlamasına tabi tutulmadan atabileceğini vurgulayarak, "Bu anlaşmanın süresi yok, sonsuza kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

ADADA GENİŞ ASKERİ VARLIK PLANI

Anlaşmanın detaylarını paylaşan Trump, ABD ordusunun bölgedeki varlığını hızla artıracağını ifade etti. Grönland üzerinde geniş kapsamlı bir askeri yapılanmaya derhal başlanacağını belirten ABD Başkanı, adadaki stratejik dengeleri tamamen değiştirecek adımların sinyalini verdi.

ABD'NİN ONAYI OLMADAN ASKERİ VARLIK KURULAMAYACAK

Elde edilen mutabakatın sadece askeri üslenmeyle sınırlı kalmadığını, rakip küresel güçlerin bölgedeki hareket alanını da tamamen kısıtladığını belirten Trump, yazılı onayları olmadan hiçbir rakip ülkenin Grönland'da askeri varlık gösteremeyeceğini, üs kuramayacağını veya stratejik yatırımlarda bulunamayacağını vurguladı.

"ABD İÇİN GERÇEKLEŞEN BİR HAYAL"

Söz konusu hamlenin ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefikler adına büyük bir kazanım olduğunu savunan Trump, yapılan anlaşmayı "ABD için tarihi bir gelişme ve gerçekleşen bir hayal" sözleriyle özetledi.