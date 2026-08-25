Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Estetik Önerisine Sert Tepki: 'Burnum Yerine Önemli Konuları Konuşun'

Burnuna estetik müdahale tavsiyesinde bulunan bir mesajı ifşa eden Danimarka Başbakanı Frederiksen, görünüşü yerine önemli meselelerin konuşulmasını istedi.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya üzerinden burnuna estetik müdahale öneren bir estetik cerrahın mesajını ifşa ederek tepki gösterdi. Başbakan, dış görünüşü yerine daha önemli meselelerin konuşulması gerektiğini de vurguladı.

Frederiksen,Instagram hesabındaki paylaşımında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrılırken duyduğu son şeyin hava saldırısı sirenleri olduğunu kaydetti. "Avrupa'da savaş sürerken (Ukrayna'nın 35'inci Bağımsızlık Günü kutlamalarından) Danimarka'ya döndüğümde gördüğüm ilk mesajlardan biri bu oldu" diyen Frederiksen, estetik müdahale öneren mesajın ekran görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Başbakan, yıllardır dış görünüşü hakkında sayısız mesaj aldığını da belirterek, özellikle dişlerinin çirkin olduğu, saçlarının seyrek olduğu gibi yorumlarla karşılaştığını ve botoks yaptırması yönünde de tavsiyeler geldiğini ifade etti.

"Bedenimle barışığım"

Başkalarının dış görünüşleriyle ilgili tercihlerine karışmadığını vurgulayan Frederiksen, "Ancak ben bedenimle gayet barışık yaşıyorum, özellikle de 50 yaşına merdiven dayamış bir kadın olarak" ifadelerini kullandı.

Yine de dış görünüşüyle ilgili bu tür yorumların kendisinde rahatsızlık yarattığını ifade eden Frederiksen, yazmak isteyenlerin böyle mesajları elbette gönderebileceğini, ancak bu kişilerin zamanlarını burun yerine daha önemli konular hakkında konuşmaya vakit ayırmalarını tercih edeceğini belirtti.

Estetik müdahale teklifine ise "Hayır, teşekkürler" yanıtını verdiğini aktaran Frederiksen, paylaşımının sonunda da dış görünüşleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan insanlara destek mesajı gönderdi. Danimarka Başbakanı, "Bugün, her gün hepimizin taşıdığı o kusursuz kusurlar nedeniyle eleştirilmek zorunda kalan herkese ayrıca sevgi dolu düşüncelerimi gönderiyorum" dedi.

Kadınlar daha sık hedef

Şimdiye kadar yürütülen araştırmalar da kadın siyasetçilerin daha fazla nefret söylemi ve saldırıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Yıllardır dijital şiddet üzerine çalışan Avusturyalı gazeteci ve yazar Ingrid Brodnig, kısa süre önce yayımlanan ve Türkçeye "Hedefteki Kadın" olarak çevrilebilecek kitabında, özellikle genç kadınların organize nefret kampanyalarının hedefi haline gelebildiğini vurguluyor. Brodnig, bu saldırıların arkasında çoğu zaman kadınları kamusal alandan uzaklaştırma amacının yattığı yorumunda bulunuyor.

Brodnig ayrıca, toplumda varlığını sürdüren cinsiyetçi atmosferin kadınlara yönelik nefreti beslediğini söylüyor. Kadınlara yönelik dijital şiddetin, erkeklere kıyasla daha kişisel, daha aşağılayıcı ve çoğu zaman cinselleştirilmiş bir nitelik taşıdığını belirten Brodnig, saldırıların sıklıkla kadınların fiziksel görünüşünü hedef aldığını da hatırlatıyor.

İnsan hakları kuruluşu HateAid ile Münih Teknik Üniversitesi'nin (TUM) 2025 yılında yayımladığı bir araştırmaya göre, siyasi olarak aktif kişilerin yüzde 58'i internette hedef alındığını belirtiyor. Bu oran erkeklerde yüzde 53 seviyesinde kalırken kadınlarda yüzde 63'e yükseliyor.

Araştırmaya göre, dijital şiddete maruz kalan kadınların yüzde 68'i kadın düşmanlığı veya cinsiyetçilik içeren saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını da söylüyor.

Dijital saldırıların sosyal medya ile sınırlı kalmadığına dikkat çekilen araştırmada, kadın siyasetçilerin yaklaşık yarısının internette maruz kalabilecekleri nefret nedeniyle siyasi görev üstlenme kararlarını yeniden değerlendirdiği belirtiliyor.

Üçüncü döneminde görevde

Sosyal Demokrat siyasetçi Frederiksen, 2015 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve 2019'dan beri de Danimarka Başbakanlığı görevini yürütüyor. 6 milyon nüfusa sahip Danimarka, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı olan özerk Grönland'a yönelik söylemlerine karşı sergilediği tavırla uluslararası kamuoyunda dikkat çekmişti.

DW / ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle