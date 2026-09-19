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ABD ile Danimarka, Grönland güvenliğinde anlaşmaya varıp haftaya BM'de imzalayacak

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ABD ile Danimarka, Grönland güvenliğinde anlaşmaya varıp haftaya BM'de imzalayacak
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ABD ve Danimarka, Grönland'ın güvenliği konusunda anlaştı; anlaşma gelecek hafta BM'de imzalanacak. Trump ABD'ye kalıcı kontrol sağlanacağını, Frederiksen Arktik ve Kuzey Atlantik güvenliğinin güçleneceğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınacağını söyledi.

ABD ve Danimarka, Grönland'ın güvenliği konusunda anlaşmaya vardıklarını ve anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın ABD'ye "güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar konusunda kalıcı kontrol" sağlayacağını söyledi.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise anlaşmanın "Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendireceğini" belirtti. Ancak Frederiksen, Trump'ın sosyal medya paylaşımında sözünü ettiği ayrıntılara değinmedi.Anlaşma, Trump'ın Grönland'ın stratejik konumunu ve zengin maden kaynaklarını gerekçe göstererek, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle adayı "ele geçirme" yönünde aylarca süren tehditlerinin ardından geldi.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, anlaşmanın "ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacağını" ve ülkesine Grönland'ın güvenliğini sağlamak ve adayı savunmak için "gerekli olanı yapma" olanağı tanıyacağını söyledi.Trump ayrıca anlaşmanın, hiçbir ABD karşıtının Grönland'da askeri varlık bulunduramayacağını veya "açık yazılı onayımız olmadan Grönland'da hassas yatırımlar yapamayacağını" öngördüğünü belirtti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, anlaşmanın gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını doğruladı.Frederiksen, anlaşmanın "Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki ortak güvenliğimizi güçlendirirken", aynı zamanda "Krallığın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını" söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
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