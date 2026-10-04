Galler Danimarka maçı hangi kanalda, Galler Danimarka maçı nereden CANLI izlenir?

Galler ve Danimarka milli takımları, sahada önemli bir sınava çıkıyor. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Galler Danimarka maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

GALLER - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak karşılaşmalardan birinde Galler, sahasında Danimarka'yı konuk ediyor. Avrupa futbolunun iddialı iki ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler "Galler Danimarka maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Galler Danimarka maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

GALLER - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler ile Danimarka arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, dijital yayın platformu S Sport Plus aracılığıyla maçı canlı takip edebilecek.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, yayınlarını internet üzerinden gerçekleştiren dijital bir platform olduğu için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında bu karşılaşma için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin internet bağlantısı olan bir cihaz üzerinden S Sport Plus'a erişim sağlaması gerekiyor. Yayın bağlantısında veya yayın akışında değişiklik yaşanabileceğinden, güncel bilgiler için resmi yayıncının duyurularını takip etmeniz önerilir.

GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler ile Danimarka, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

GALLER - DANİMARKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ülke arasındaki karşılaşmaya Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu ev sahipliği yapacak. Galler Milli Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı bu stadyumda, ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken konuk ekip Danimarka ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Galler - Danimarka

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 21.45 (Türkiye saati)

Stadyum: Cardiff City Stadyumu, Cardiff

Yayıncı: S Sport Plus (internet yayını)