Türkiye, toryumu nükleer teknolojide kullanmak için Danimarkalı şirketle anlaştı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin zengin toryum kaynaklarının yüksek katma değerli nükleer teknolojilerde değerlendirilmesi amacıyla Danimarka merkezli Copenhagen Atomics ile mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, "Toryumun, nükleerin yeni çağı olarak gördüğümüz küçük modüler reaktörlerde kullanılmasına yönelik kapsamlı Ar-Ge çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Bayraktar, toryum sayesinde nükleer yakıtta dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili kuruluşu TENMAK ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Mutabakat kapsamında toryumun küçük modüler reaktörlerde kullanılmasına yönelik kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Bayraktar, "Ülkemizde çok yoğun bir şekilde bulunan toryum sayesinde nükleer yakıtta dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmayı hedefliyor, farklı teknolojileri ülkemize kazandırmak gayesiyle attığımız bu adımın ileride ticarileşebilecek yerli bir ürüne dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA