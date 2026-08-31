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Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça
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Danimarka'nın kuzeyinde bir ev sahibinin teras inşası için yaptığı kazı çalışmaları sırasında, Viking dönemine ait ve 700'den fazla parçadan oluşan devasa bir gümüş define ortaya çıkarıldı.

Danimarka'da yayın yapan DR'nin haberinde, ülkenin kuzeyindeki Rebild'de yaşayan bir kişinin evine teras inşa etmek için yaptığı kazı sırasında çok sayıda gümüş külçe, mücevher, sikke ve çekiç bulduğu aktarıldı.

700 PARÇADAN OLUŞUYOR

Haberde, Viking dönemine ait gümüş definenin toplam 18,5 kilogram ağırlığında olduğu ve 700'den fazla parçadan oluştuğu belirtilerek bunun, Danimarka'da en son bulunan gümüş defineden 3 kat fazla ağırlıkta olduğu ifade edildi.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kuzey Jutland Müzesi Müdürü Lars Christian Norbach, DR'ye yaptığı açıklamada, bulunan parçaların hem ağırlık hem de tarihsel açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Arkeologların gümüşlerin nereden geldiğini belirlemek üzere bölgede araştırma yürüteceği aktarılırken, bulunan parçaların değerlerinin Danimarka Ulusal Müzesi tarafından tespit edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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