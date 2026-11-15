Bolu'da dengesini kaybederek düşen şahıs başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Bolu'da dengesini kaybederek düşen şahıs başından yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün gece Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta yürürken dengesini kaybederek düşen şahıs başını yere çarparak yaralandı. Bir süre hareketsiz kalan şahıs, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düşen kişi başından yaralandı. Bir süre yerde hareketsiz kalan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. isimli şahıs, sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan şahıs, bir süre yerden kalkamayarak hareketsiz şekilde yattı.
Şahsı yerde hareketsiz gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.