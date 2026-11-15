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Bolu Yedigöller'de kontrolden çıkan midibüs toprak alana çarptı, yolcular kurtarıldı

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Bolu Yedigöller'de kontrolden çıkan midibüs toprak alana çarptı, yolcular kurtarıldı
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Bolu'da Yedigöller Yolu üzerinde kontrolden çıkan yolcu midibüsü, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabildi. Kapıların toprak alana yaslanması nedeniyle araçta mahsur kalan yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı; kazada yaralanan olmadı.

Bolu'da Yedigöller Yolu üzerinde kontrolden çıkan yolcu midibüsü, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabildi. Midibüsün kapılarının toprak alana yaslanması nedeniyle araçta mahsur kalan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Yedigöller Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CNT 607 plakalı yolcu midibüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle midibüsün kapılarının toprak alana yaslanması sonucu kapılar açılamadı.

Araç içerisinde bulunan yolcular mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkamayan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla midibüsten çıkarıldı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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