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Bolu Yeniçağa'da cip ile kamyon çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

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Bolu Yeniçağa'da cip ile kamyon çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı cip sürücüsü ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle Yeniçağa-Gerede istikameti bir süre trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniçağa-Mengen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İslam Yıldız idaresindeki 34 NKG 174 plakalı cip ile Mengen istikametinden Dörtdivan yönüne seyreden Vedat Yanaz yönetimindeki 67 NR 342 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Yusuf İslam Yıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Yeniçağa-Gerede istikameti bir süre trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların ekipler tarafından kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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