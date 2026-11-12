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Bolu Yeniçağa'da Mehmet Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda afet tatbikatı yapıldı

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Bolu Yeniçağa'da Mehmet Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda afet tatbikatı yapıldı
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Bolu Yeniçağa'da Mehmet Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda afet ve tahliye tatbikatı yapıldı. Sirenle tahliyede öğrenciler binayı boşalttı; mahsur kalan bazı öğrenciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, Kızılay çadırı kurulup çorba ikram edildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "12 Kasım Afete Hazırlık Günü" dolayısıyla Mehmet Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda afet ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Afet bilincinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikata AFAD, Kızılay, Yeniçağa Gençlik Merkezi, emniyet müdürlüğü ve belediye ekipleri katıldı.

Tatbikat öncesinde uzman ekipler tarafından öğrencilere afetlere karşı alınması gereken önlemler, afet anında yapılması gerekenler ve tahliye süreçleri hakkında eğitim verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği çalan sirenlerle okul binasında tahliye uygulamasına geçildi. Öğrenciler ve okul personeli, belirlenen tahliye planı doğrultusunda binayı kontrollü ve hızlı şekilde boşalttı.

Okul binasında mahsur kalan bazı öğrenciler, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Tahliye işleminin ardından polis, bekçiler, AFAD görevlileri, öğretmenler ve Yeniçağa Gençlik Merkezi gönüllüleri Kızılay çadırını kurdu.

Tatbikatın sonunda Kızılay ekiplerince öğrencilere ve katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

Okul Müdürü İlknur Pınarcı, AA muhabirine, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirterek, tatbikatın öğrencilerin afet bilincini geliştirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çalışmada özveriyle görev yapan AFAD, Kızılay, emniyet teşkilatı, gençlik merkezi ve belediye ekiplerine teşekkür eden Pınarcı, tatbikatın okulda afet farkındalığını artırdığını ve olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olma konusunda önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
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