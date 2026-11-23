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Bolu'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte 49 bin 477 öğrenci ve 4 bin 687 öğretmen yeniden ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda, birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ara tatil süresince öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak tamamladı. Bir haftalık tatilin sona ermesiyle birlikte Bolu genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında bugün ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 49 bin 477 öğrenci ve 4 bin 687 öğretmen, kaldıkları yerden eğitim öğretim faaliyetlerine devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı