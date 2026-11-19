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BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da sabah saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kent genelinde etkisini gösteren yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalanmamak için şemsiye kullanırken, bazıları ise kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Kentte, yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı