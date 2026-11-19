Bolu'da sağanak yağmur sabah saatlerinde etkili oldu, sıcaklık 14 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, vatandaşlar şemsiye kullandı veya kapalı alanlara sığındı; yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da sabah saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kent genelinde etkisini gösteren yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalanmamak için şemsiye kullanırken, bazıları ise kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Kentte, yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı