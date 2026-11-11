Bolu Karaköy'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bolu Karaköy'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun Karaköy Mahallesi mevkisinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler ile pikaptaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
C.M.Ç. idaresindeki 06 CUE 678 plakalı otomobil, Karaköy Mahallesi mevkisinde, C.D'nin kullandığı 35 BEF 638 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile pikaptaki 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA