Bolu'da öğle saatlerinde şiddetlenen sağanak sokaklarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da etkili olan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırarak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler araçlarını kontrollü sürerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarının altına sığındı; bazıları şemsiye kullandı.
Bolu'da sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı