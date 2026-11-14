Bolu'nun Kındıra köyünde ayı, Kartalkaya yolunda güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bolu'nun Kındıra köyünde ayı, Kartalkaya yolunda güvenlik kamerasınca görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun merkezine bağlı Kındıra köyünde yaşayanlar, kümeslerinin çevresinde izler fark etti. Köy girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarında, Kartalkaya yolunda yürüyen bir ayının köyün içine doğru ilerlediği görüldü.
Bolu'da köye inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Kındıra köyünde yaşayanlar, kümeslerinin çevresinde izler olduğunu fark etti.
Köy girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen köylüler, köye bir ayının indiğini gördü.
Kayıtlarda, Kartalkaya yolunda yürüyen ayının köyün içine doğru ilerlemesi yer alıyor.
Kaynak: AA