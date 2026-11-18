Bolu otobüs terminalinde trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı. Denetimde lastiklerin kış şartlarına uygunluğu incelenirken sürücülere kış lastiği, yolculara emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yapıldı.
Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
Yaklaşan kış mevsimi kapsamında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde otobüsleri kontrol etti.
Denetimlerde otobüslerin lastiklerinin kış şartlarına uygunluğu incelendi, sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, özellikle yağışlı ve soğuk havalarda güvenli seyahat için araçların kış şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini hatırlattı.
Otobüsteki yolculara da emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.