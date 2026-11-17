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Ceyda Durmaz, Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan kaymakam. 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi'nde adı Çaykara'nın karşısında yer alan Durmaz, göreve başladığında ilçenin tarihindeki ilk kadın kaymakam olacak.

Atama 17 Kasım 2026'da duyuruldu ve Durmaz'ın yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

CEYDA DURMAZ KİMDİR?

Ceyda Durmaz, kariyerini mülki idarede, ilçe kaymakamlıklarında sürdüren bir yönetici. İlk görevlerini Ege ile Göller Bölgesi arasında, Denizli'nin Baklan ve Burdur'un Yeşilova ilçelerinde yaptı.

Son durağı Bolu oldu. Durmaz, Çaykara'ya atanmadan önce Mudurnu ilçesinde kaymakam vekili olarak çalışıyordu.

CEYDA DURMAZ NEREYE ATANDI?

Ceyda Durmaz, Trabzon'un Çaykara ilçesine kaymakam olarak atandı ve görevlendirme 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi'yle açıklandı.

Çaykara'da bugüne kadar kaymakamlık görevine hiç kadın gelmedi. Durmaz bu koltuğa oturan ilk kadın olacak.

CEYDA DURMAZ HANGİ İLÇELERDE GÖREV YAPTI?

Ceyda Durmaz'ın kaymakamlık yaptığı ilk ilçe Denizli'ye bağlı Baklan. Buradan Burdur'un Yeşilova ilçesine geçti: atanma kararı 12 Temmuz 2024'te onaylandı, Durmaz da bir hafta sonra, 19 Temmuz 2024'te göreve başlayarak Artvin'in Murgul ilçesine atanan Zafer Şahin'in yerini aldı.

Yeşilova'daki görevi 23 Ekim 2024'te bitti. Ardından Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı ve Çaykara ataması bu görevin ardından geldi.

ÇAYKARA NEREDE?

Çaykara, Trabzon'a bağlı dağlık bir ilçe. Uzungöl de bu ilçenin sınırları içinde.