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Bolu Yeniçağa'da D-100'de cip ile kamyon çarpıştı, cip sürücüsü yaralandı

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100'ün İstanbul istikametinde cip ile kamyon çarpıştı; cip sürücüsü yaralandı. Cip sürücüsü Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Y.İ.Y. yönetimindeki 34 NKG 174 plakalı cip, Mengen kavşağında V.Y. idaresindeki 67 NR 342 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cipin sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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