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Bolu Mudurnu'da kamyonla çarpışan kamyonetteki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Mudurnu-Göynük kara yolu Mongoşlar Mahallesi mevkisinde kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mudurnu- Göynük kara yolu Mongoşlar Mahallesi mevkisinde Y.Ş. (47) idaresindeki kamyon ile C.A. (36) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçtaki T.A. (24) ve F.C. (40), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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