Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da Hüseyin Yıldırım, ailesinin 35 yıl önce sattığı 1977 model traktörü yeniledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Hüseyin Yıldırım, ailesinin 35 yıl önce sattığı 1977 model traktörü yeniledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da sanayi esnafı Hüseyin Yıldırım (59), ailesinin 35 yıl önce sattığı 1977 model traktörü değerinin üzerinde bedelle alıp yeniledi. Yıldırım, traktörü satma niyeti olmadığını belirterek aracı evinin ve dükkanının önünde sergilemek istediğini söyledi.

İSMAİL KABASAKAL - Bolu'da yaşayan sanayi esnafı Hüseyin Yıldırım (59), ailesinin 35 yıl önce sattığı 1977 model traktörü satın alarak baştan sona yeniledi.

Hüseyin Yıldırım'ın merhum babası Halit Yıldırım'ın 49 yıl önce satın aldığı traktör, 14 yıl boyunca ailenin tarla ve orman işlerinin yanı sıra köy sakinlerince de ihtiyaç durumunda kullanıldı.

Babasının rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından 1991 yılında satılan traktör, aradan geçen zamana rağmen Yıldırım'ın aklından çıkmadı.

Baba yadigarını satın alan kişiyle iletişimini sürdüren Yıldırım, aracı geri almak için fırsat kolladı.

Traktörün satışa çıkarılacağını öğrenince harekete geçen Yıldırım, başka alıcıların da talip olduğu aracı değerinin üzerinde bedelle satın aldı.

Yıldırım, esnaf arkadaşlarının da desteğiyle 1977 model traktörü bakım ve onarımdan geçirerek eski anıları canlandırdı.

"Traktörü komple elden geçirdik"

Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, eski ve nostaljik eşyaları toplayarak onlara bakım yapmayı sevdiğini söyledi.

Bunlardan birinin baba yadigarı 1977 model traktör olduğunu belirten Yıldırım, "Traktör ben 10 yaşındayken hanemize kazandırıldı. 14 yıl onu kullandık. Ormana gittik, tarla sürdük, birçok iş yaptık abimle beraber. Babam rahatsızlanınca onu satma ihtiyacı duydu abimler." diye konuştu.

Yıldırım, yıllar sonra traktörün satılacağını öğrenince sevindiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Başkaları da almak istedi ama ben bunu her şartlarda alacağımı söyledim. Baba yadigarı olduğunu, bunun başka yere gitmeyeceğini söyledim. Bunu satma niyetiyle değil, güzel bakım yapıp dükkanımızın önünde, evimizin önünde sergilemek adına aldım. Sanayici olduğum için elektrik işlerini kendim yaptım. Sanayideki esnaf arkadaşların hepsinin de emeği var. Traktörü komple elden geçirdik. Güzel bir şey olsun, sıradan bir şey olmasın dedik."

Traktörü 35 yıl önceki haliyle satın aldığını, yaptıkları bakım sayesinde tamamen yenilediklerini anlatan Yıldırım, "Belki o şekilde de kullanılabilirdi ama tabii ki biz daha düzgün olsun istedik. Elimden geldiği kadar en ayrıntılı şekilde bütün parçalarını söktüm. Parçalarından orijinal olan da var, sonradan takılanlar da var. Orijinallerini bulurduk ama zaman da olmadı biraz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, traktörün eski halini bilenlerin şimdiki durumunu görünce kendisini yaptığı işten dolayı tebrik ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı11

AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Eşinin gözleri önünde zorla götürdüler