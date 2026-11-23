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Bolu'da elektrikli scooter ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki elektrikli scooter, kavşakta dönüş yaptığı sırada Y.Y. yönetimindeki 14 AAS 881 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle scooterın üzerinden düşen S.T. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden yaralıya sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı