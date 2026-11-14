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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2027 hazırlığı için Bolu kampını tamamladı

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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2027 Avrupa ve dünya şampiyonaları hazırlığı kapsamında Bolu kampını tamamladı. 8 Kasım'da kampa giren 12 milli sporcu, antrenörler Erdoğan Kapucu, Mehmet Bilgin ve Çinli Liang Cheng eşliğinde günde çift antrenman yaptı.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2027 yılında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarının hazırlıkları kapsamında Bolu kampını tamamladı.

Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda 8 Kasım'da kampa giren 12 milli sporcu, çalışmalarını antrenörler Erdoğan Kapucu, Mehmet Bilgin ve Çinli Liang Cheng eşliğinde sürdürdü. Ay-yıldızlı cimnastikçiler, günde çift antrenman yaptı.

Milli takım antrenörü Liang Cheng, AA muhabirine, antrenmanlarda zamanın verimli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cheng, çalışmaların her anının, sporcuların gelişimine katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Her gün, her an, her saniye, her dakika etkili olacak. Bu yüzden hiçbir saniyeyi boşa harcamıyoruz." dedi.

Türkiye'de henüz üç aylık çalışma sürecinde olduğunu dile getiren Cheng, önlerinde birbirlerini daha iyi tanımaları gereken bir dönem bulunduğunu kaydetti.

Cheng, antrenörlük anlayışında sporcuların gelişimini ön planda tutmak bulunduğunu anlatarak, bir antrenörün en büyük başarısının, yetiştirdiği sporcunun kendisinden daha iyi seviyeye ulaşması olduğunu ifade etti.

Farklı şehirlerdeki cimnastik salonlarını ziyaret ettiğinden bahseden Cheng, "Birçok yetenekli cimnastikçi ve tutkulu antrenör gördüm. Birbirimizle çalışıyoruz, iyi bir iletişimimiz var ve birbirimizi anlıyoruz. Bu, çok büyük bir gelişim." diye konuştu.

Cheng, Türkiye'deki çalışmaların uzun vadeli bir planın parçası olduğuna işaret ederek, "Hedefim, 2032 için güçlü, tutkulu ve ileri görüşlü bir ekip inşa etmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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