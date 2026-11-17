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BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kentte sağanak yağmur etkili oldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur başladı. Hava sıcaklığının 12 santigrat derece olarak ölçüldüğü kentte sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı