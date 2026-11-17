Bolu'da Meteoroloji uyarısının ardından sağanak yağmur başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısıyla öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur başladı. Kentte hava sıcaklığı 12 santigrat derece ölçülürken yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kentte sağanak yağmur etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur başladı. Hava sıcaklığının 12 santigrat derece olarak ölçüldüğü kentte sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı