Bolu'da 41 yıllık matematik öğretmeni Emine Sınmaz emekliye ayrıldı

Bolu'da Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Sınmaz için okul yönetimi, öğrencileri ve meslektaşları tarafından düzenlenen sürpriz veda programında duygusal anlar yaşandı.

Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde uzun yıllar görev yapan Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık öğretmenlik kariyerinin ardından emekliliğe ayrıldı. Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Sınmaz için okulda anlamlı bir uğurlama programı düzenlendi. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından gizlice hazırlanan sürpriz program, Emine Sınmaz'ın dersine girmesiyle başladı. Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan Sınmaz, okul koridorunda öğrencilerin oluşturduğu alkış koridoruyla karşılaştı. Öğrencilerin alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde koridorda ilerleyen deneyimli öğretmen, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, 41 yıl boyunca verdikleri emeklerden dolayı öğretmenlerine alkışlar ve tezahüratlarla teşekkür etti. Meslek hayatını eğitime ve öğrencilerine adayan Emine Sınmaz, öğrencilerinin hazırladığı anlamlı veda programıyla son ders gününde unutulmaz anlar yaşadı. Öğrencileriyle kurduğu bağ ve yıllar boyunca bıraktığı izlerle hatırlanacak olan Sınmaz, 41 yıllık öğretmenlik serüvenini alkışlar eşliğinde noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı