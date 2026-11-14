Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da 41 yıllık matematik öğretmeni Emine Sınmaz emekliye ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da 41 yıllık matematik öğretmeni Emine Sınmaz emekliye ayrıldı Haber Videosunu İzle
Bolu'da 41 yıllık matematik öğretmeni Emine Sınmaz emekliye ayrıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki matematik öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Okul yönetimi ve öğrencilerin hazırladığı sürpriz veda programında Sınmaz, alkış koridorunda duygusal anlar yaşadı.

Bolu'da Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Sınmaz için okul yönetimi, öğrencileri ve meslektaşları tarafından düzenlenen sürpriz veda programında duygusal anlar yaşandı.

Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde uzun yıllar görev yapan Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık öğretmenlik kariyerinin ardından emekliliğe ayrıldı. Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Sınmaz için okulda anlamlı bir uğurlama programı düzenlendi. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından gizlice hazırlanan sürpriz program, Emine Sınmaz'ın dersine girmesiyle başladı. Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan Sınmaz, okul koridorunda öğrencilerin oluşturduğu alkış koridoruyla karşılaştı. Öğrencilerin alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde koridorda ilerleyen deneyimli öğretmen, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, 41 yıl boyunca verdikleri emeklerden dolayı öğretmenlerine alkışlar ve tezahüratlarla teşekkür etti. Meslek hayatını eğitime ve öğrencilerine adayan Emine Sınmaz, öğrencilerinin hazırladığı anlamlı veda programıyla son ders gününde unutulmaz anlar yaşadı. Öğrencileriyle kurduğu bağ ve yıllar boyunca bıraktığı izlerle hatırlanacak olan Sınmaz, 41 yıllık öğretmenlik serüvenini alkışlar eşliğinde noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai29

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti27

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu98

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...34

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı21

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem11

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu