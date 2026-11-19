Bolu'da tesisteki elektrikli battaniye yangını itfaiye tarafından söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dörtdivan'da Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki dinlenme tesisinde saat 11.00 sıralarında çatı katındaki personel odasında elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Bolu'da dinlenme tesisinde elektrikli battaniyeden kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Dörtdivan ilçesi mevkisindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin çatı katındaki personel odasında elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıya sıçradı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.