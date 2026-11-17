9. Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Esma Kaya, Balkan şampiyonu oldu.

13-17 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen 9. Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden sporcu Esma Kaya, Genç Bayanlar 60 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu. Milli Takımlar antrenörü Fethi Oruç'un teknik yönetiminde müsabakalara katılan Esma Kaya, turnuva boyunca sergilediği disiplinli ve başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Öncelikle Keban ilçemizde özveriyle çalışmalarını sürdüren, gençlerimizin gelişimine katkı sunan ve başarılı sporcular yetiştiren Antrenörümüz Fethi Oruç'a gönülden teşekkür ediyorum. Balkan Şampiyonluğu elde ederek bizleri gururlandıran sporcumuz Esma Kaya'yı, ailesini ve bu başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporla gelişmesine ve uluslararası başarılar elde etmesine katkı sunan antrenörlerimizin emeklerini çok kıymetli buluyorum. Esma Kaya'nın kazandığı altın madalya, ilimizin spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklerken genç sporcularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı