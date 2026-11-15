Bolu Yedigöller'de toprağa saplanan minibüsün yolcuları pencereden tahliye edildi

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BOLU'da hafta sonu gezisi için Yedigöller bölgesine gelen tatilciler, minibüsün yoldan çıkarak toprak alana saplanması üzerine itfaiye ekipleri tarafından şoför tarafındaki pencereden teker teker çıkartıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Yedigöller Milli Parkı'na gelenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, yoldan çıkarak toprak alana saplandı. Yolcular araçta mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yolcular, şoför tarafındaki pencereden teker teker çıkartılarak tahliye edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı