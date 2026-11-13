Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da evden kaçan kedi futbol sahasının tavanındaki filelerden itfaiyece kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da evden kaçan kedi futbol sahasının tavanındaki filelerden itfaiyece kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde evden kaçan sahipli kedi, parktaki futbol sahasının tavanındaki filelere çıkarak mahsur kaldı. Vatandaşların indiremediği kediyi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak sahibine teslim etti.

Bolu'da evden kaçan sahipli kedi, futbol sahasının tavanındaki filelere çıktı. Mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan sahipli bir kedi, sokak üzerindeki parkta bulunan futbol sahasının tavanındaki filelere çıktı. Kedinin bulunduğu yerden inmesini bekleyen vatandaşlar, kendi çabalarıyla da kediyi indiremedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracını kullanarak kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı

Bilal Erdoğan’ın zor anları! Yürümekte zorlandı
Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı

Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu

Sapıklığın sonu! Sarkıntılık yapan adamın erkekliğini aldı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Türkiye'de yılın transfer bombası patlamak üzere!
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza