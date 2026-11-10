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Bolu'da Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde sirenlerle saygı duruşu yapıldı

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Bolu'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenler çaldı. Trafikteki vatandaşlar araçlarından inip, caddede yürüyenler de saygı duruşunda bulundu.

BOLU'da, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte trafikte olan vatandaşlar, araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te kentin dört bir yanında sirenler çaldı. Trafikte olanlar, araçlarını durdurup inerek saygı duruşunda bulundu. Caddede yürüyen vatandaşlar da sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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