ÇİN'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandıran Sinan Cankurt, Bolu'da meşaleler ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Sinan Cankurt, adını Türk spor tarihine yazdırdı. Genç erkekler kategorisinde Türkiye'ye trampolin cimnastik branşındaki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandıran Sinan Cankurt, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile sporcular tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı.

EMRULLAH GÜLER: HEM TÜRK SPORUNU HEM DE BOLU'MUZU AYRICA GURURLANDIRDI

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Sinan Cankurt'un milli takımı ve Türk milletini onurlandırdığını belirterek, "Sinan'ımız her zaman yüzümüzü ak etmiştir. Onun yanında nice nice sporcularımız var, işte görüyorsunuz. Milli takımımızı her zaman gururlandırdı, onurlandırdı. Türk milleti her zaman onlarla gurur duydu, duymaya devam edecek. Sinan'ımız bugün dünya ikinciliğiyle aslında dünya şampiyonluğu için bütün sporcularımıza motivasyon kaynağı oldu. Aslında umut oldu, neşe oldu ve ilham oldu. Biz açıkçası sporcularımızı desteklerken, aziz devletimizin imkanlarını sunarken şunu planlıyoruz, şunu düşünüyoruz; Onların elde edeceği her zerre başarı bizim için büyük onurdur. Dünyada genç erkeklerde Türk cimnastik tarihinin ilk madalyasını alarak hem cimnastik ailesini hem Türk sporunu hem de Bolu'muzu ayrıca gururlandırdı. Sinan'ımızı tebrik ediyorum" dedi.

CANER GÜZELTÜRK: ÜLKEMİZE TARİHİN EN İYİ MADALYASINI GETİRDİ

Cimnastik başantrenörü Caner Güzeltürk, madalyanın büyük emeklerle kazanıldığını ifade ederek, "Çok çalıştık, inandık. Antrenmanlarımızı, planlamalarımızı ona göre yaptık. Stresi iyi yönettik orada. Dünyanın 80 ülkesinden 81 sporcu vardı. Önce yarı finale kaldık, daha sonra finale kaldık. Bütün strateji ve planlarımızı ona göre oluşturduk. Sinan da güçlü karakteriyle, kuvvetiyle her şeyi başardı. Ülkemize tarihin en iyi madalyasını getirdi" diye konuştu.

SİNAN CANKURT: EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Milli sporcu Sinan Cankurt ise çok çabaladıklarını belirterek, "Öncelikle ben herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı için çok çalıştık, çok çabaladık, çok fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra daha zorlu bir süreç bekliyor beni. Daha çok çalışmam gerekiyor ve daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı