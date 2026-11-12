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Bolu Gerede'de ev yangınında 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Bolu Gerede'de ev yangınında 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Havullu Köyü Yaylası'nda 80 yaşındaki kişinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı ve evde mahsur kalan kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluşurken, kişinin eşi yara almadan kurtuldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Havullu Köyü Yaylası'nda Veli Demir'e (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yapılan incelemede, yangında mahsur kalan Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demir'in eşinin ise olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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